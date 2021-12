Per un passato che si chiama Ribery, alla Salernitana c’è un altro ex Fiorentina da tenere d’occhio per il futuro

All’Artemio Franchi tronerà per la prima volta da avversario Franck Ribery. L’attaccante francese ha scelto la Salernitana come tappa successiva all’avventura alla Fiorentina dopo il mancato rinnovo del contratto. Quello che riguarda l’ex Bayern Monaco però, riguarda il passato (neanche troppo felice) di una squadra gigliata ormai passata.

Alla Salernitana però c’è un altro ex Fiorentina da tenere d’occhio: Luca Ranieri. Dopo l’esperienza in serie B dello scorso anno alla SPAL, in questa stagione il terzino sinistro viola è riuscito finalmente ad approdare a Salerno dopo che, nell’estate del 2020, il suo trasferimento in Campania saltò per delle minacce giunte da alcuni “tifosi” granata. Con la maglia della Salernitana per lui 14 partite, di cui 13 da titolare e un gol segnato. Per lui un’esperienza importante nel massimo campionato, al di là della non buonissima stagione della squadra neopromossa. Il classe 1999 sta facendo vedere buone cose e la Fiorentina si è tenuta per sé l’ultima parola su di lui. Ranieri infatti al momento è alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società viola. Sicuramente un profilo interessante e giovane da valutare in estate per mister Italiano e il club gigliato.