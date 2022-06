Perinetti: “Non voglio pensare all’idea di poter cedere Cistana ma se qualcuno lo vuole deve darci il tempo di sostituirlo…”

Sul destino di Andrea Cistana, sulla carta obiettivo anche della Fiorentina, si è espresso nelle ultime ore anche il ds del Brescia, Giorgio Perinetti, appena presentato come nuovo dirigente delle Rondinelle:

“Cistana è un giocatore nostro e determinante, non è in preventivo di venderlo. Anche in questo caso ci vuole tempo per pensare a tutto, chi avesse idea di prenderlo dovrebbe lasciarci il tempo di sostituirlo per la sua importanza. Ma la sua partenza è una eventualità alla quale non voglio pensare”.