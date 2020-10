Pezzella: “Astori, indossare questa fascia in tuo ricordo, per me è molto speciale”

Il Premio Ussi Sardegna intitolato a “Davide Astori” è ormai giunto alla terza edizione. Questa volta è stato premiato l’ex calciatore del Cagliari e vecchio compagno di squadra di Davide, Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda.

La Fiorentina ha partecipato alla cerimonia inviando tre video con protagonisti il club manager, Giancarlo Antognoni, e i giocatori Cristiano Biraghi e German Pezzella. Proprio quest’ultimo possiamo definirlo uno degli eredi di Astori, perché è divenuto capitano di questa squadra: “Indossare questa fascia per il tuo ricordo per me è molto speciale” ha detto il difensore argentino.