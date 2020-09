Pezzella e il suo giorno speciale: Iachini si affida ancora ai senatori

C’è capitan Pezzella, che oggi fa 100 partite in Serie A con la maglia della Fiorentina e per niente al mondo si sarebbe arreso all’infortunio patito nell’amichevole di sabato scorso contro la Reggiana; e ci sono Ribery e Caceres, questo per dire che come sottolinea il Corriere dello Sport, Beppe Iachini riparte da dove ha lasciato affidandosi ai “senatori” come tanto gli piace per far crescere i giovani. Già, giovani: Chiesa e Castrovilli lo sono anagraficamente, però dalla loro hanno decine di presenze che fanno sì che il processo di cui sopra subisca un processo di accelerazione a tutto vantaggio della squadra viola.

0 0 vote Article Rating