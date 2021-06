Pezzella e Milenkovic: L’arrivo di Gattuso ha messo in forse certezze acquisite da mesi

Di sicuro non c’è niente quando arriva un nuovo allenatore, di conseguenza vengono riscritti tutti i programmi o quasi. In chiave Fiorentina questi discorsi possono essere fatti anche per Milenkovic e Pezzella.

Il Corriere dello Sport-Stadio scrive che fino a qualche settimana fa erano partenti certi mentre adesso sono diventati “nodi” da sciogliere. Vanno via tutti e due? Viene ceduto uno solo? Rimangono entrambi? Nodi, appunto, e la decisione sarà un mix ben ponderato tra il parere di Gattuso (che in parte c’è già) e le offerte dei club interessati (che non ci sono ancora).

Anche se c’è un dato di fatto che pesa come un macigno su entrambi: il loro contratto con la Fiorentina è in scadenza giugno 2022. Nel caso si decida di tenerli c’è comunque da mettersi intorno ad un tavolino per il rinnovo.