Pezzella in bilico: La Fiorentina non parla con il capitano. Ipotesi Barcellona sempre più concreta

Con la riconferma come allenatore della Fiorentina di Giuseppe Iachini, Pezzella, Milenkovic e Caceres sembravano certi della loro riconferma in squadra. Per il capitano viola questa certezza non è però adesso più così assoluta come ad inizio giugno.

Il suo procuratore, Martin Guastadisegno era venuto a Firenze qualche settimana fa e tutto lasciava presagire il fatto che ci sarebbe stato anche un colloquio con la società per parlare del rinnovo del contratto dell’argentino (l’attuale scade nel giugno 2022). L’incontro però non c’è stato e questo non è stato accolto come un buon segnale dal giocatore.

Ritorno in Spagna per lui? Potrebbe essere davvero l’anno del suo ritorno nella penisola iberica, anche perché l’ipotesi Barcellona si fa sempre più concreta. Ovviamente la Fiorentina non è disposta a cederlo a basso costo. Per prenderlo ci vorrà qualcosa come 18-20 milioni di euro.