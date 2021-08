Pezzella verso Torino? Prima serve una cessione

L’obiettivo principale per la difesa del Torino è German Pezzella. Il capitano della Fiorentina è in scadenza di contratto tra dodici mesi e dovrebbe andarsene da Firenze nelle prossime settimane. E il club granata, in tal senso, potrebbe essere la sua futura destinazione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino vuole accelerare ma prima c’è bisogno della cessione del brasiliano Lyanco. Con l’entourage del difensore argentino sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale con opzione.