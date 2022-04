Piatek e la sensazione di chance sprecata: il polacco è troppo poco e la Fiorentina ha un investimento da titolare

Krzysztof Piątek lo sa bene: di palloni buoni, o addirittura facili, in area ne arrivano pochi e bisogna massimizzarli: eppure contro l’Udinese la prima grande occasione del match è stata proprio sua, sprecata dopo un paio di minuti. Emblema della cattiveria agonistica che è mancata a tutta la Fiorentina e chissà come sarebbe andata poi se fosse nato l’1-0 in quella situazione.

Ma nell’occasione sciupata dal polacco c’è anche un po’ quello che potrebbe succedere sul mercato, dove i 15 milioni che pretende l’Hertha per il riscatto sembrano tanti, troppi per quello che fa vedere il classe ’95. Qualche stoccata vincente, poca partecipazione e la sensazione di incidere poco senza gol. E il gol manca da metà febbraio. Vero anche che nel frattempo Cabral si è guadagnato il suo spazio, convincendo solo a sprazzi: l’investimento della società viola però è lui e anche per questo è facile ipotizzare che la preferenza ricada proprio sul brasiliano da qui a fine stagione. Un gol all’Udinese avrebbe forse cambiato la storia della partita, difficilmente quella del suo futuro.