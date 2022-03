Piatek: “Inter grande squadra, ma sabato voglio fare gol. Posso fare di più, non solo quando segno ma anche per aiutare la squadra. Idolo? Ronaldo il fenomeno. Obiettivo della squadra? L’Europa”

Dopo le parole di mister Italiano (LEGGI QUI), ai canali ufficiali del club ha parlato anche Piatek, carico in vista di Inter-Fiorentina: “Voglio aiutare la squadra contro l’Inter, che è una grande squadra. Sono i campioni d’Italia, ma sono molto concentrato e voglio fare gol. Il mister è sembrato attivo in partita e in allenamento. Io posso fare di più, non solo quando faccio gol ma anche per aiutare la squadra in mezzo al campo”.

E ancora: “Dobbiamo vincere le prossime partite. Sono un attaccante e devo fare gol ma la squadra bisogna aiutarla anche in fase difensiva. Idolo da piccolo? Ronaldo il fenomeno. Quella contro i nerazzurri sarà una grande partita. Loro sono i campioni d’Italia, ma anche noi siamo forti e vogliamo vincere questa partita”.

Infine: “Qui a Firenze sto bene, la città è bella. Mi capita di passeggiare in centro, mi piace tanto. Ho un bel rapporto con tutti in squadra. Questi sentimenti mi sono mancati in Germania. Quando ho un paio d’occasioni segno, ma lavoro per migliorare in fase difensiva. Partita contro il Milan? Ho dei bei ricordi dei rossoneri, voglio fare gol contro di loro però. Dobbiamo vincere anche contro di loro. Obiettivo della squadra? L’Europa”.