Piatek: La proposta della Fiorentina…e la risposta freddina dell’Hertha

Secondo quanto riportato da La Nazione, la pista di mercato più calda per la Fiorentina in questo momento è quella che porta all’attaccante, Krzysztof Piatek. L’Hertha Berlino non vuole perdere l’investimento che ha fatto per portare il polacco in Germania ed è decisa a non volere meno di 25 milioni.

La prima proposta dei viola, fatta attraverso intermediari, è stata quella di un prestito oneroso per la prima stagione con possibilità di riscatto (obbligatorio?) quella dopo. Freddina la risposta del club berlinese che aprirà la porta definitivamente solo se si busserà a denari. Se ne riparlerà a breve, perché la Fiorentina non ha intenzione di mollare il colpo.