Piatek, la strada è segnata. La richiesta della Fiorentina all’Hertha Berlino

A proposito di giocatori con la valigia in mano, anche per Krzysztof Piątek quella di domani sera potrebbe essere l’ultima gara con la maglia della Fiorentina addosso.

La Nazione scrive stamani che per lui la strada sembra segnata: se l’Hertha accetta il rinnovo del prestito, il Pistolero sarà a Firenze ancora un anno, altrimenti niente riscatto. Niente 15 milioni di euro, quelli che servono per il riscatto, versati sul conto del club tedesco e così il polacco tornerà in Bundesliga.

Dopo una partenza lampo e diverse reti segnate nelle prime gare, c’è stato un periodo di appannamento e il giocatore ha perso il posto da titolare in attacco.