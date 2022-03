Piatek: “Sono arrabbiato perché abbiamo perso due punti oggi. Se crediamo all’Europa? Certo che sì”

Felice ma anche arrabbiato Krzysztof Piatek che a Dazn ha commentato così il pareggio con il Verona:

“Secondo me oggi abbiamo perso due punti, difficile momento per noi perché abbiamo portato via solo un punto dalle ultime tre, vediamo le prossime. Cosa si è inceppato? Dobbiamo lavorare in allenamento ed è anche difficile giocare ogni 3 giorni, il Verona poi ha 41 e non è una brutta squadra. Impatto positivo a Firenze? Lo speravo ma sono un po’ arrabbiato perché abbiamo lasciato due punti per strada, per noi e i tifosi ma anche per la classifica. Se lottiamo per l’Europa? Sì certo”.