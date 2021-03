Piccinetti: “Ho visto Maleh in azione e mi ha ricordato Modric. Ha un sinistro magico, la Fiorentina ha fatto un grande acquisto”

L’ex giocatore ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, su Lady Radio ha rilasciato un commento su un calciatore che sarà viola dalla prossima stagione, vale a dire Youssef Maleh.

Il suo commento sul centrocampista attualmente in prestito al Venezia è molto positivo: “Ho visto Maleh in azione nella partita contro il Monza. Questo è un ‘aggeggio’. Ha una corsa incredibile e un sinistro magico. E’ un grande acquisto quello fatto dalla Fiorentina. Non so quanti chilometri abbia fatto durante la partita, ha una visione di gioco incredibile. A parte che il croato è destro mentre lui è sinistro, ma Maleh è uguale a Modric“.