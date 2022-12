“Pierozzi ha un sogno: vestire la maglia della Fiorentina. Quando? In un futuro molto vicino”

L’ex tecnico di Niccolò Pierozzi ai tempi della Pro Patria, Luca Prina, ha commentato la crescita del terzino di proprietà della Fiorentina a Radio Sportiva:

“Niccolò ha in testa un percorso preciso che può portarlo a indossare la maglia della Fiorentina, il suo sogno in carriera. Lo conosco molto bene, già nella sua esperienza alla Pro Patria aveva dimostrato serietà e meticolosità. Ora lo sta mostrando anche alla Reggina, ottenendo ottimi risultati alla sua prima volta in Serie B“.