Pin: “Servirebbero una punta e un centrocampista da accoppiare ad Amrabat. Voglio proprio vedere cosa succederà alla Juventus”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio, commentando la situazione attuale in casa Viola e il calciomercato. Non prima, però, di dedicare un pensiero alla Juventus, dopo le ultime vicende: “Voglio proprio vedere cosa succederà alla società bianconera. Sono curioso, soprattutto per quanto riguarda le decisioni degli organi preposti. Ricordo bene quella finale di Coppa Uefa… l’ho vissuta sulla mia pelle”.

Sul calciomercato: “La cosa più importante è la sintonia tra allenatore e società, quella è la priorità. Il resto viene dopo. Penso che possano essere fatte un paio di operazioni, non so bene cosa. Potrebbe starci un giocatore alla Miguel Veloso, da mettere al fianco di Amrabat per equilibrare il centrocampo. Poi, io insisto sull’investimento per un centravanti puro, per avere un punto di riferimento. Vediamo, la cosa importante è che la Fiorentina abbia sfruttato al meglio questa lunga sosta”.