Vitale: “Chiesa? Nessuno farà la corsa per prenderlo a 70 milioni”

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Non credo sia possibile fare previsioni in vista della ripresa. Dire che cosa accadrà sarà come una tombola, anche se ovviamente le squadre piu forti rimarranno tale rispetto alle squadre più piccole del campionato. Il rinnovo di Iachini? Credo che Beppe abbia queste dodici giornate per meritarsi la riconferma. Nei ultimi giorni leggo un sacco di nomi pronti a prendere il suo posto. Sono cosciente del fatto che a Firenze spesso si richiede il nome ad effetto, ma Iachini finora ha fatto bene e si merita di stare sulla panchina viola. Come è stato riconfermato Pradè durante il lockdown, non capisco perche il mister non dovrebbe riscuotere la stessa fiducia riposta nel direttore sportivo. Come sarà il mercato della Fiorentina? Tenendo conto della situazione mondiale, sono dell’idea che i prezzi dei cartellini dei calciatori cambieranno molto: adesso una società prima di spendere ci pensa molto. Probabilmente sarà un mercato principalmente improntato sugli scambi. So che al momento tutti vogliono Chiesa, ma la Fiorentina ha più volte ribadito che il suo prezzo si aggira attorno ai 70 milioni: a questo punto non credo che ci saranno squadre che faranno a gara per prenderselo. Questo è solo un bene per la Fiorentina ed i suoi tifosi: se la società vuole crescere deve cominciare a trattenere i pezzi migliori. Sono dell’idea che Commisso abbia voglia di togliersi molte soddisfazioni, che voglia veramente il bene della Fiorentina. Spalletti? So che Luciano ha ancora un anno di contratto con l’Inter, e credo che ci penserà bene prima di chiedere la rescissione per potersi accasare ad un altra squadra. Sono dell’idea che potrebbe stare un altro anno fermo. La partita di lunedì non credo sia fondamentale per la Fiorentina: di qui a fine campionato ci saranno altre 11 partite”.

0 0 vote Article Rating