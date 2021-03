Pioli: “Con la Fiorentina non sarà mai una partita normale, è la città che ho vissuto di più in carriera. Vlahovic? Paragoni con Ibra non gli fanno bene”

Conferenza stampa della vigilia per Stefano Pioli, che torna a Firenze ancora una volta da avversario nella giornata di domani, da tecnico del Milan: “Firenze è stata per me la situazione che ho vissuto maggiormente nella mia carriera, sia da giocatore che allenatore, poi per quello che tutto il gruppo Fiorentina ha vissuto nella tragedia di Davide, sono cose che ti restano dentro. Non sarà mai una partita normale. La crescita di Vlahovic? Ho sempre apprezzato la sua volontà, era difficile tirarlo fuori dal campo, ha un potenziale importante e rimane un ottimo centravanti. E’ giovane e alcuni paragoni non gli fanno bene”.