Pioli spinge per Chiesa in rossonero, l’esterno ci pensa. Tre nomi per sostituirlo

Secondo quanto scrive La Nazione, e il Milan è pronto ad andare a fondo per il talento della Fiorentina, con Pioli che sta spingendo per averlo in rossonero. Il giocatore ci sta pensando, visto che continua a non volere un futuro all’estero: resta da convincere la Fiorentina che non è disposta a fare sconti sul cartellino. In caso di eventuale cessione dell’esterno classe 1997, la Fiorentina starebbe pensando a Marcus Thuram e Jeremy Boga, oltre al solito Domenico Berardi.

