Pistocchi in difesa dell’ex Fiorentina: “Adani sparito dagli studi di Sky? Chi tocca certi fili muore”

Ha destato più di un sospetto l’assenza dell’ex giocatore della Fiorentina e attuale commentatore di Sky Lele Adani nei recenti post partita del noto emittente televisivo. In sua difesa è corso il suo collega di Mediaset Maurizio Pistocchi che su Twitter ha scritto: “Da quando è ripresa la Serie A, dagli studi Sky è sparito Adani, uno dei pochi che, per competenza e coraggio, non dovrebbe mai mancare. Può darsi che sia per sua scelta, ma mi sembra difficile. Ennesimo caso di lupara bianca? Chi tocca “certi” fili muore? #SaveAdani“. L’attuale giornalista infatti è noto per non tirarsi mai indietro a commenti anche non proprio leggeri sul mondo del calcio in generale. Noti i suoi celebri battibecchi nella scorsa stagione con Massimiliano Allegri per esempio.

In realtà Adani ieri sera era presente a Torino per il commento tecnico di Juventus-Torino al fianco di Riccardo Trevisani. Il giornalista di Mediaset ha però precisato che si stava riferendo all’assenza di Adani negli studi di Sky Sport come opinionista e non come commentatore allo stadio.

