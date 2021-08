Pistocchi: “Inter, se vendi Lukaku compra Vlahovic: è lui il sostituto ideale del belga”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a Interdipendenza.net della possibile cessione di Lukaku dell’Inter al Chelsea e del possibile sostituto del belga in nerazzurro. Queste le sue parole: “Se si pensa ad Harry Kane al Manchester City, la cifra per Lukaku non è poi così strana (130 milioni ndr). Con la possibile cessione non è da escludere che l’Inter cambi modulo, ma se non si vuol toccar nulla, il sostituto ideale è Vlahovic. Credo che sia l’attaccante viola il profilo giusto in caso di partenza del bomber belga”.