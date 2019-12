Pochi discorsi, il nome da prendere in attacco è solo uno

L’attaccante del Milan, Krzysztof Piatek, complice un inizio stagione complicato così come tutta la squadra rossonera e il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, è di fatto entrato nella lista dei cedibili.

In questi giorni stanno circolando molti nomi per quanto riguarda l’attacco della Fiorentina, che sta riflettendo sul futuro di Pedro e ha trovato un Boateng deludente. Da Petagna a Cutrone, da Zaza fino a Llorente, tutti profili interessanti ma il nome migliore è solo quello di Piatek, in crisi ma capace di segnare trentaquattro gol in un anno e mezzo e che ha una voglia matta di ritrovare la serenità perduta e di dimostrare di essere un calciatore importante.

Bisogna essere anche sinceri però: migliorare l’attacco della Fiorentina non è difficile. Andare a prendere il polacco però, sarebbe l’operazione perfetta da fare anche per dimostrare la reale forza della società viola, che è attesa dal misurarsi la febbre in questo mercato di gennaio, visto che “i soldi non sono un problema”. La coppia con Vlahovic sarebbe perfetta, magari con Castrovilli trequartista e una mezz’ala di sostanza alla Duncan nei tre centrocampisti.

Firenze aspetta rinforzi: la Fiorentina non può più sbagliare.