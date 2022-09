Polemiche su Mihajlovic. Sconcerti non ci sta: “De Zerbi ha fatto una sciocchezza, ha trattato male Sinisa”

Il Bologna, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, sta passando una settimana molto particolare. Dopo tre stagioni, Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore dei rossoblù, che adesso solo alla ricerca del successore. Una scelta, quella di Saputo e della società, che ha scatenato polemiche, soprattutto per la questione della malattia che l’allenatore serbo, anche ex Viola, sta combattendo.

Roberto de Zerbi sembra aver rifiutato l’offerta dei felsinei per rispetto nei confronti di Mihajlovic. A tal proposito, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti su Tuttomercatoweb.com, che non ci sta: “Sciocchezza inutile, ai limiti dell’offensivo. De Zerbi, in questo modo, tratta Mihajlovic da malato: non credo voglia sentirsi così. Questa è stata una scelta tecnica, punto”.