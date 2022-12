Polverosi: “Quella di Nico Gonzalez non è solo una questione di infortuni. Finora ha dimostrato di non valere la spesa fatta dalla Fiorentina”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Radio Toscana dei tre giocatori che dovrebbero fare il loro rientro nella seconda parte di stagione: “Castrovilli potrebbe essere un valore aggiunto per la Fiorentina, spero davvero che possa rientrare in forma il prima possibile. Per Sottil mi dispiace molto perché aveva dettato le premesse per il salto di qualità, ma questo infortunio gli ha tarpato le ali. Quanto a Nico Gonzalez, non credo che si tratti solo di una questione fisica. Da quello che ci hanno fatto capire, tra il giocatore e la società qualcosa si è rotto qualcosa e se devo essere sincero finora la grande spesa fatta per lui non è stata ripagata”.