Va molto male ai serbi della Fiorentina. Nikola Milenkovic e Matija Nastasic sono scesi in campo in quella che per la Nazionale serba è stata una partita decisamente da dimenticare. A Copenhagen, la Danimarca schiaccia gli ospiti con un netto 3-0. A lasciare il segno sono stati il difensore dell’Atalanta Mæhle, Lindstrom ed Eriksen, ancora una volta protagonista.

Per il numero 4 viola 90 minuti in campo, mentre Nastasic è entrato a inizio secondo tempo. Solo panchina per Aleksa Terzic.