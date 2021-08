Pontello, Commisso e…Della Valle. La maglia con la “banda” e una storia che prosegue… FOTO

Per la stagione 2021/22 coloro che si occupano di disegnare le divise da gioco per l’intera annata, hanno deciso di prendere in mano l’almanacco.

Le maglie che indosserà la Fiorentina di Italiano infatti, sono un remake quasi perfetto di quelle indossate dai gigliati nella stagione 1984/85. In panchina, si avvicendarono De Sisti e Ferruccio Valcareggi, mentre alla guida del club c’era la famiglia Pontello.

La Fiorentina, sotto la proprietà Pontello, indossò per tre stagioni la maglia con la “banda” bianca in mezzo. Prima Pontello, oggi Commisso ma anche (un po’ per obbligo)…la famiglia Della Valle.

Per la stagione 2003/04, la nuova Florentia Viola infatti, dato l’obbligo di utilizzare una divisa diversa da quella canonica viola (dovevano essere riacquistati tutti i marchi), si vestì di bianco con una grande banda viola al centro del petto. Una tradizione, che continua…