A pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina, il Benevento è entrato in bolla a causa di un caso di positività al Covid-19 all’interno dello staff della squadra di Filippo Inzaghi.

Come si legge sul pagine de Il Sannio, il gruppo squadra del Benevento dovrà rimanere per dieci giorni in quarantena preventiva dopo che un membro dello staff medico è risultato positivo. Nelle prossime ore ulteriori tamponi per verificare possibili altre positività.