Post Roma-Fiorentina: Chiffi tornerà nella prossima stagione, Mazzoleni invece…

Le immagini del clamoroso rigore concesso la scorsa settimana a Edin Dzeko contro la Fiorentina rimarranno a lungo nella mente dei tifosi viola. Lo sarebbe stato maggiormente se la partita avesse avuto un peso per la classifica, che sia stato come la passata stagione per il discorso salvezza o per un eventuale qualificazione europea, ma lo è stato maggiormente per i “colpevoli”. Lunedì infatti il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha preso subito la decisione di tener fermi per un turno l’arbitro della partita, Daniele Chiffi della sezione di Padova, e l’allora addetto al Var, Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo.

E per l’ultimo turno di campionato continua lo stop soltanto per uno dei due. Chiffi infatti, colpevole di non essersi accorto di aver toccato il pallone durante l’azione del secondo rigore concesso alla Roma, tornerà ormai ad arbitrare soltanto nella prossima stagione. Diverso destino per Mazzoleni: il bergamasco è tornato arruolabile e sarà al Var per la partita Genoa-Verona, una delicata sfida per la lotta salvezza in cui non potrà permettersi nessun errore.