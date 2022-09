“Poteva essere un altro assegno da 70 milioni e invece non si è voluto aspettare Pedro. A Cabral invece il tempo non sta mancando”

Il giornalista sportivo brasiliano, Andersinho Marques, ha parlato a Radio Sportiva di Pedro, attaccante del Flamengo, passato dalla Fiorentina solo per qualche mesi. Dopo il suo primo gol con la Nazionale, l’ha commentato così:

“Credo che Pedro sia l’errore più clamoroso della Fiorentina degli ultimi dieci anni. Poteva essere un altro assegno da 70 milioni pronto per essere incassato in futuro, ma non si è voluto aspettare un giocatore che veniva da un infortunio”.

E ancora: “A Cabral il tempo è stato dato e non sta facendo bene, mentre con Pedro dopo sei mesi si è deciso di concludere l’esperienza definitivamente. Tite ne parla molto bene e può partire per i Mondiali come centravanti di riserva”.