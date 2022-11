Pradè bussa sempre due volte: e ora su Brekalo può trovare strada libera (e una scadenza che aiuta la Fiorentina)

Spesso e volentieri il ds viola Daniele Pradè è tornato più volte sui propri pupilli, cercandoli in fasi e club diversi della sua carriera: era successo con Giuseppe Rossi anni fa ma anche con Odriozola e Torreira nel recente passato. Potrebbe succedere con Josip Brekalo, esterno croato cercato anche due anni fa ma poi finito in prestito al Torino, dove fu ottimo protagonista con 7 reti (2 alla Fiorentina) in campionato.

Il croato però poi ha preferito tornare al Wolfsburg, salvo non trovare quasi mai spazio: ecco perché, come riporta il Corriere Fiorentino, per la società viola potrebbe riaprirsi un’occasione golosa sul mercato. Per di più, il contratto dell’esterno classe ’98 è in scadenza il prossimo giugno e ciò potrebbe renderlo disponibile veramente a prezzo di saldo.