Pradè: “Con Italiano abbiamo trovato continuità dopo due anni irregolari. Stiamo lavorando per migliorarci”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro il Milan: “Credo che quella di oggi sia stata una delle partite più belle del campionato in assoluto. Sono contento che questa vittoria sia arrivata davanti a uno stadio sold out. Avevamo una difficoltà con le big, inoltre eravamo in emergenza, ma con carattere e unità abbiamo vinto riscattando la dolorosa sconfitta con la Juve. Stiamo lavorando per essere competitivi, per continuare a migliorarci. Finalmente dopo due anni non regolare, abbiamo trovato una continuità e una identità grazie a mister Italiano“.

E poi ha aggiunto: “Con le big avevamo fatto risultato solo a Bergamo, questo risultato invece ci da la consapevolezza che ci siamo anche noi. Oggi e domani rivedremo la partita con gioia, analizzando le cose che abbiamo sbagliato. Poi da lunedì ricomincia il lavoro per preparare la partita con l’Empoli, una squadra che gioca un grande calcio”.