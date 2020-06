Pradè: “La finale di Coppa Italia contro il Napoli? Se tutto si fosse svolto in modo regolare, forse ci sarebbe stato esito diverso. Commisso ha l’entusiasmo di un bambino”

In una lunga intervista concessa al Brivido Sportivo, il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato anche del suo precedente ciclo: “Il momento che vorrei cancellare? La finale di Coppa Italia contro il Napoli, non la partita in se ma tutto quello che l’ha circondata, un evento traumatico. Sono convinto che se tutto si fosse svolto in modo regolare, forse anche la partita sarebbe andata in modo diverso. Commisso? Il Presidente è una persona fantastica, un lavoratore infaticabile. Ha tantissima voglia di fare ed ha voglia di lasciare un segno a Firenze e nel calcio italiano. Sono convinto che farà grandi cose, ha l’entusiasmo di un bambino”

0 0 vote Article Rating