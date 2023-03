Pradè: “Milenkovic deve fare più gol, sono molto arrabbiato con lui. Ranieri calciatore forte, nessuno gli ha regalato nulla. Questa Fiorentina ci sta dando certezze”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha commentato da par suo la vittoria della squadra in Turchia e la conseguente qualificazione ai quarti di finale della Conference League: “Campo difficilissimo e brutto, sono andati in vantaggio e hanno scatenato l’entusiasmo del loro pubblico. Siamo stati bravi a reagire, la nostra è stata una vittoria di squadra, importante. Siamo felici per tutti dal presidente, ai tifosi, ai nostri calciatori: abbiamo pochissimo tempo per godercela. E’ stata una trasferta lunga e difficilissima, torneremo tardi a Firenze dovremo essere bravi a riposare, ma questa squadra ci sta dando delle certezze”.

Poi ha aggiunto: “La squadra vuole imporre il proprio calcio. Ma voglio spendere due parole su Ranieri: è un calciatore forte, è astuto e nessuno gli ha regalato nulla, perché ha fatto la gavetta. Si merita dei complimenti sentiti”.

Duecentesima partita per Milenkovic con la Fiorentina: “Nikola è forte, deve fare più gol di testa, sono molto arrabbiato con lui per l’ammonizione, ma tutta la squadra ha reagito e l’episodio che è successo sul campo non lo commento (il riferimento è all’aggressione a Bianco ndr)”.