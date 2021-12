Pradè: “Un’espulsione ingiusta ha cambiato l’inerzia della gara. Ma questa squadra è consapevole di essere forte”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la partita con il Sassuolo: “Abbiamo avuto almeno cinque palle gol clamorose, alcune anche sullo 0-0. Abbiamo pagato due ripartenze, senza contare i miracoli di Consigli. Tutto questo poteva abbatterci, invece siamo rientrati alla grande nel secondo tempo e sono convinto che in parità numerica avremmo potuto vincerla. Non sono d’accordo sull’espulsione, Biraghi si è messo con il corpo per proteggere un pallone che stava uscendo. Il rosso ha ridato energia e consapevolezza al Sassuolo“.

E poi ha aggiunto: “Faccio i complimenti al mister e ai ragazzi, la prestazione è stata di grande livello. I tifosi ci hanno dato una grande spinta, a inizio ripresa sembrava che fossimo noi in vantaggio di due gol. Adesso ripartiamo subito, già da domani bisogna preparare la prossima partita. La cosa bella è che siamo consapevoli di essere una squadra forte, che può mettere in difficoltà tutti e che ha un’identità ben precisa”.