Prandelli, c’è l’idea per il futuro: Direttore del Viola Park. Se Commisso chiama…

Dal calcio agli ulivi e alla sua fattoria. Lasciata la panchina della Fiorentina, Cesare Prandelli ha fatto ritorno nel suo regno incantato sopra Forte Belvedere a Firenze.

Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Prandelli, si legge su La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la figura giusta per diventare il Direttore del Centro Sportivo Viola Park voluto da Rocco Commisso. Chi meglio di un ex c.t. con i colori viola come seconda pelle potrebbe spiegare ai ragazzi e alle ragazze che entreranno in quel mondo cosa vuol dire giocare per la Fiorentina. Ma non sarà lui a chiederlo. È troppo orgoglioso per farlo.

Potrebbe arrivare un progetto nuovo anche dalla città. Martedì il sindaco Nardella ha ricordato: “Voglio ringraziarlo per la passione e l’attaccamento a questa città e ai colori viola. Firenze è e resterà per sempre casa sua”. E Cesare potrebbe essere il motore di qualche nuova iniziativa di una Firenze che vuole proiettarsi nel futuro. Con un uomo che ragiona ancora da giovane.