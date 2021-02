Prandelli e la Fiorentina studiano il dispetto a Italiano. Kokorin: Un infortunio ha limitato la sua crescita

Fiorentina contro Spezia è anche la sfida tra Cesare Prandelli e Vincenzo Italiano. Il maestro contro l’allievo: nel 1998 un giovanissimo Prandelli sedette sulla panchina del Verona, dando subito fiducia al centrocampista 21enne tutto fosforo ed intelligenza. Quest’oggi i due si ritrovano da avversari al Franchi in una sfida delicatissima, con lo Spezia davanti alla Fiorentina che cerca i tre punti per il controsorpasso. Nei giorni scorsi il nome di Italiano è stato accostato insieme ad altri di grande valore per un possibile futuro in riva all’Arno.

La Fiorentina ha conquistato un solo punto nelle ultime tre partite nonostante le prestazioni, almeno con Torino e Sampdoria, siano state più che buone. Lo Spezia invece pare navigare veloce e leggero sulle acque della Serie A, più o meno come Luna Rossa fa in quelle della Prada Cup. Terza assenza di fila per Ribery, alle prese con un problema muscolare. Il sostituto naturale, Kokorin, è ancora lontano dalla condizione migliore. In più, come si legge su La Gazzetta dello Sport, un piccolo fastidio accusato contro l’Inter ha messo un freno alla sua crescita.