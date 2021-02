Prandelli e quella grande voglia di buttare Kokorin nella mischia

Ieri dunque è arrivato il transfer per l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Ora l’attesa si sposta su Cesare Prandelli, nel senso che tocca all’allenatore decidere se convocare o meno il russo già per la sfida di domani contro l’Inter.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo stesso tecnico viola ha una gran voglia di buttare nella mischia l’ex giocatore dello Spartak Mosca ed è quindi probabile che possa far parte di quei calciatori che andranno in ritiro. Potrebbe anche essere un modo per assaporare lo spirito di gruppo e per trascorrere qualche ora in più con i compagni.