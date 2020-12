“Prandelli e un sano realismo alla ricerca di solidità. Juric? Il miglior tecnico emergente, meglio anche di De Zerbi, l’avrei visto bene alla Fiorentina”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera. ha parlato così a Radio Bruno sulla Fiorentina: “Abbiamo visto due fasi con Prandelli, la prima in cui ha cercato di trasmettere i valori del suo calcio che evidentemente i giocatori non hanno recepito. Ora invece con la classifica che preoccupa è subentrato un sano realismo che ha portato Cesare a cercare la solidità, con la difesa a 3 e tutto il resto. Una scelta condivisibile. Se poi la Fiorentina uscirà dalle sabbie mobili, ci sarà modo per fare anche altro, magari con l’aiuto del mercato di gennaio. Serve un altro esterno d’attacco, oltre ad una punta, se l’idea è il 4-3-3. Juric? E’ il migliore tecnico emergente, io lo preferisco anche a De Zerbi. L’avrei visto molto bene alla Fiorentina”.

