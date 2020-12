Prandelli: “Finalmente una Fiorentina sfacciata e ce la godiamo. Vlahovic? Continuerò a crederci, può diventare un gran giocatore”

A Sky fa finalmente festa Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina: “Per combattere la paura devi essere sfacciato, per cui abbiamo pensato anche di rischiare, era il momento giusto per farlo. Sono vittorie importanti, la vorremmo regalare ai nostri tifosi perché ci stanno vicini, mi auguro che questa partita abbia dato un senso a quello che facciamo. Avremo ancora tanto da lavorare però godiamoci questa vittoria, c’è stata una componente di fortuna nel rimanere in 11 contro 10, però bravi tutti. Commisso? L’abbiamo sentito, era molto contento, la prima cosa che ci chiede è sulla famiglia, sui ragazzi e mi sembra che questi valori nel mondo del calcio siano ancora importanti”.

Il tecnico viola parla poi di Vlahovic: “Continuerò a scommetterci e a crederci, mi segue molto bene e sono convinto che sia un grande giocatore. Se riesce a capire i tempi dello smarcamento, della fase terminale penso possa fare tanti gol. Punto di forza? Ha entusiasmo e voglia di arrivare, però lo si può raggiungere con i tempi e le posizioni giuste. Le cose che un allenatore spiega ma a cui serve una base importante”.

L’episodio del cambio di Borja Valero: “Avevamo tre ammoniti e non volevo rimanere in dieci, ha fatto una gran partita. Sono stati molto bravi Castrovilli e Amrabat ad aiutarlo”.