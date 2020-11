“Prandelli ha capito che lo aspetta il lavoro più complicato della sua carriera. L’assenza dei tifosi è un vantaggio per certi giocatori, ma uno svantaggio per la Fiorentina”

La Fiorentina si lecca le ferite dopo la brutta sconfitta contro il Benevento e un inizio di campionato molto problematico. Sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani, leggiamo un editoriale a firma di Alberto Polverosi che inizia così: “Non dirà mai “chi me l’ha fatto fare”, perché è stato il cuore a consigliarlo. Da ieri pomeriggio però Cesare Prandelli ha capito che lo aspetta il lavoro più complicato della sua carriera. La Fiorentina non è brutta come si è visto contro il Benevento, non ha giocatori così scarsi come sono apparsi sul prato del Franchi, è una squadra che può solo migliorare, ma che ha in testa un calcio opposto a quello del suo nuovo allenatore”.

E ancora: “C’è bisogno di una terapia d’urto, con i giocatori messi di fronte alle loro responsabilità. In questo compito, l’allenatore poteva essere sostenuto dai tifosi che ieri non avrebbero accettato una figura del genere. La loro assenza è un vantaggio per certi giocatori, ma uno svantaggio per la Fiorentina“.