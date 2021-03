Prandelli: “In questo momento ci sta girando male un po’ tutto. Abbiamo giocato una partita gagliarda, non meritavamo di perderla”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli analizza a Sky Sport la partita persa contro la Roma, ma prima ricorda così il “Capitano” Davide Astori nella giornata della sua commemorazione sui campi di Serie A: ” Davide era una persona straordinaria, un leader silenzioso. Abbiamo preso un altro gol per un millimetro, è già il terzo. Abbiamo giocato una partita gagliarda contro una squadra di talento. Non meritavamo di perdere nemmeno questa, ora abbiamo scontri diretti. Dobbiamo prendere quanto di buon visto ieri sera. Non ci sta girando bene in questo momento, oggi si sono accavallati degli episodi: Igor stava giocando bene e si è fatto male, idem Castrovilli. Pulgar ha chiesto il cambio. Ribery mi ha detto che per un po’ ce l’avrebbe fatta a continuare, poi ho dovuto cambiare anche lui”.

Su Kokorin: “Vanno abbassate le aspettative su di lui. Deve ancora inserirsi al meglio nel calcio italiano”.

Sullo stato della squadra: “Io in questo momento devo tirare fuori il meglio dai miei giocatori, son convinto che questa squadra può dare anche di più. La qualità come la intendo io ce l’ha Ribery. Gli altri. compreso Castrovilli, devono essere più operai”