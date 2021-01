Prandelli: “Non siamo lontani dalla zona caldissima e non mi fido. La gara contro il Torino è cruciale per la salvezza”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato alla vigilia della gara contro il Torino: “Per me è uno scontro cruciale. Quella granata è diventata una squadra molto concreta con il cambio di allenatore. Per me è uno scontro salvezza, ma noi dobbiamo mantenere questa mentalità. Dobbiamo continuare, sarà una partita delicata. Non siamo così lontani dalla zona caldissima, non mi fido e voglio prestazioni, prestazioni e prestazioni”.

