Prandelli: “Pirlo è un leader silenzioso, mi ricorda in maniera incredibile Scirea. E quando decide di intervenire nello spogliatoio…”

Questa sera Cesare Prandelli e Andrea Pirlo si sfideranno sul campo. Ma l’attuale allenatore della Fiorentina ha scritto anche la prefazione della biografia del tecnico della Juventus, intitolata “Penso, quindi gioco”.

Prandelli ha riservato grandi complimenti a Pirlo. Un passaggio importante è questo: “Il vero fatto straordinario è che Andrea è un leader silenzioso e nel mondo del calcio non è facile trovarne. Prima di diventare allenatore, della mia carriera da calciatore ho conosciuto un personaggio a meraviglioso, Gaetano Scirea, e Pirlo me lo ricorda In maniera incredibile: gli assomiglia, il loro modo di essere identico, e davanti a questi leader silenziosi le rare volte in cui decidono di intervenire nello spogliatoio per dire qualcosa si gestiscono tutti”.