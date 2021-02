Prandelli: “Questa volta abbiamo azzeccato i cambi. Vlahovic ha una base straordinaria, ma non mi piacciono i suoi sbalzi d’umore”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervistato da Sky dopo la vittoria sullo Spezia ha detto: “Serviva, affrontavamo la squadra forse più in forma. Siamo stati bravi dall’inizio del secondo tempo. Questa volta, probabilmente, abbiamo indovinato i cambi. Sia Castrovilli che Eysseric hanno cambiato la partita, soprattutto il francese. Siamo riusciti anche a ripartire con convinzione per poter far gol. Stiamo cercando continuità e nelle ultime partite non avevamo giocato male, anzi. Potevamo portar a casa più punti. Dobbiamo trovare più equilibrio e più continuità”.

Su Vlahovic: “E’ impossibile che possa realizzare un gol in ogni palla che tocca. E’ stato bravo sul terzo gol, perché poteva fare doppietta. Deve trovare una serietà interiore, quegli sbalzi d’umore durante la gara non mi piacciono. E’ sicuramente destinato a migliorarsi in maniera esponenziale, deve maturare nel momento in cui si troverà a non segnare. C’è una base straordinaria e può fare una carriera importante”.