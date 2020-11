Prandelli: “Ribery, Bonaventura,Venuti e Callejon non ci saranno, ma potrebbero essere disponibili già domenica”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa parlando dell’attaccamento alla maglia: “Se volessi provocare, potrei dire che qualcuno ha valutato la squadra con aspettative troppo alte. Io vivo sulla realtà, la priorità è formare un gruppo che diventa squadra. Il senso di appartenenza lo percepisci vivendo la città. Tra lockdown e altro in molti fanno campo sportivo-casa, il tifoso ti stimola, ti critica, questo non lo vivono e lo devo raccontare”.

E ancora: “In quattro non partono con noi, Ribery, Bonaventura,Venuti e Callejon potrebbero essere disponibili domenica”.

E sul ruolo di Milenkovic: “In nazionale ha giocato lì.Come caratteristica è molto forte e affidabile”