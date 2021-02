Prandelli: “Ribery ha fatto di tutto, ma non sarà disponibile. Ci siamo allenati molto bene e nessuna squadra è fuori dalla bagarre salvezza”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha esordito così in conferenza stampa: “Noi con l’acqua alla gola? Sappiamo qual è il nostro campionato. Credo che nessuna squadra possa considerarsi fuori dalla bagarre salvezza. Per quanto riguarda la condizione della squadra, abbiamo avuto qualche problema fisico. Ribery ha fatto di tutto ma non è disponibile per la partita; abbiamo recuperato Caceres. Kokorin deve continuare a fare il suo percorso. Amrabat e la sua assenza? Ci siamo allenati molto bene e siamo pronti, poi ogni calciatore ha le sue caratteristiche. Mancanza di gol? I numeri possono dare riferimenti. Siamo tra le squadre che fa più cross quindi dobbiamo entrare in area con i tempi giusti”.

0 0 vote Article Rating