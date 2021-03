“Prandelli sopraffatto dal peso di un mondo viola senza fondamenta, ora il re è nudo. Le sue dimissioni colpiscono duramente l’immagine societaria”

Il giornalista Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino ha commentato così le dimissioni di Cesare Prandelli: “Stanco, svuotato, talmente sopraffatto dal peso di un mondo viola senza fondamenta da dire basta. Perché c’è una dignità da difendere insieme a quanto costruito con questa città in passato. Niente più paraventi ora per la Fiorentina: il re, come si dice, è nudo. E trema pure di paura davanti a una corsa salvezza, oggi più che mai, per nulla scontata. Ma forse è giusto così. Scelte sbagliate, dolorose per lui che si è trovato a subirle, che hanno colpito nel profondo l’allenatore così come la consapevolezza che il club si stava già muovendo su altre strade per la prossima stagione. Già, il prossimo allenatore. Che prima di accettare, Firenze magari ora ci penserà due volte. Perché le dimissioni di Prandelli colpiscono duramente l’immagine della società”.