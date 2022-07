Prende forma la nuova Fiorentina, tra diverse soluzioni tattiche e un Biraghi in “versione Theo Hernandez”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è una delle squadre più intriganti in vista della prossima stagione. Dalla conferma del tecnico ad un mercato lampo per mettergli a disposizione una rosa competitiva e pronta per preparare al meglio i nuovi impegni. Sono però i meccanismi tattici che, come scrive il Corriere Fiorentino, rappresentano il vero punto di forza della Fiorentina.

Partendo da un gruppo già consolidato, l’inserimento dei nuovi acquisti in ruoli fondamentali nelle geometrie di Italiano sta riuscendo senza intoppi. Mandragora si sta calando nel doppio ruolo di pendolo e mezz’ala al fianco di Amrabat, e proprio quest’ultimo sta stupendo per la sempre maggiore sicurezza e rapidità nella gestione dei possessi. Ripartenza dal basso e manovra avvolgente, con un gioco incentrato sulla verticalità in cui gli esterni alti e gli inserimenti dei centrocampisti, ad infoltire l’area di rigore, risultano sempre più determinanti.

Tra le novità più interessanti che Italiano ha introdotto in questi primi giorni di ritiro c’è però il ruolo di Biraghi. Il capitano della Fiorentina viene spesso coinvolto in fase di costruzione e tende ad accentrare molto la posizione, lasciando quindi la consueta sovrapposizione con l’esterno sulla fascia. Una modalità che ricorda molto l’impiego di Theo Hernandez nel Milan di Pioli e che i tifosi viola sia augurano possa avere gli stessi piacevoli esiti.