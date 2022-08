Previsto per oggi un summit tra Fiorentina e Ramadani per chiudere l’affare Bajrami in viola

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe in programma in giornata un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e Fali Ramadani, agente di Nedim Bajrami, centrocampista dell’Empoli da tempo nel mirino dei viola. La chiusura dell’affare non sembra essere lontana e il meeting di oggi potrebbe mettere la parola fine alla questione.

Pronto al percorso inverso Szymon Zurkowski, che torna a Empoli dopo il prestito della scorsa stagione e esaudisce il suo desiderio di continuare la sua avventura in azzurro.