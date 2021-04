Preziosi: “Superlega? I tifosi vogliono pensare che la Fiorentina possa vincere lo Scudetto. Togliere questo sogno sarebbe una pazzia”

Anche il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha voluto dire la sua sulla nascita della Superlega.

Queste le sue parole, riportate da buoncalcioatutti.it: “I regolamenti parlano chiaro e penso che ci sarà una condanna da parte della UEFA, che lo ha già fatto capire: tutti i tesserati che faranno campionati diversi saranno esclusi da quello nazionale. Tutte le tifoserie italiane credo abbiano preso una posizione precisa. Il calcio è veramente di tutti: i tifosi vogliono pensare ci possa essere un Genoa, Cagliari, Verona, Bologna o Fiorentina che riesca a vincere lo Scudetto e togliergli questo sogno credo sia una pazzia. Credo che arriveremo a un punto tale in cui il disamoramento diventerà quasi un automatismo. La tifoseria, secondo me, non solo prenderà posizione, ma sarà determinante per scongiurare questo”.