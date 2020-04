Prima Amoruso, poi Batistuta: la Fiorentina distrugge l’Atalanta e vince la Coppa Italia – VIDEO

L’era Cecchi Gori ebbe senz’altro un epilogo terribile, ma per certi aspetti fu anche molto positiva. Ed è quello che vogliamo ricordare, come abbiamo già fatto con la vittoria della Supercoppa contro il Milan. Ma quella partita, la Fiorentina se l’era conquistata vincendo qualche mese prima la Coppa Italia, superando nel doppio confronto l’Atalanta. E’ il 18 maggio 1996, e le due squadre si preparano a sfidarsi nella gara di ritorno dopo che a Firenze i viola hanno vinto 1-0 con rete di Batistuta. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la Fiorentina ha in mano il suo destino, e non se lo lascia certo sfuggire. Dopo un prodigioso doppio intervento di Ferron nel primo tempo, nella ripresa la squadra di Ranieri realizza un tremendo uno-due che manda al tappeto l’Atalanta. Prima Amoruso sugli sviluppi di un corner, poi Batistuta a rifinire un contropiede. La Fiorentina batte 2-0 i nerazzurri, per un 3-0 complessivo che rende quella Coppa Italia assolutamente meritata. Brutti episodi quelli degli scontri fuori dallo stadio, ma concentriamoci sugli aspetti positivi: i viola tornano trionfanti a Firenze, dove li attendono migliaia di tifosi in festa. Un successo importante che la città aspettava da tempo, in un’epoca di grande calcio e di grandi campioni nella culla del Rinascimento.